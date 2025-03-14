Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.