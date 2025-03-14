Угрозу для Франции представляет президент Эммануэль Макрон, а не Российская Федерация, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

© Московский Комсомолец

"Никакой российской угрозы во Франции нет. Есть угроза макронизма и угроза европеизма", — поделился своей точкой зрения он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Российская Федерация якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского союза, подчеркнув, что Соединенные Штаты изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление главы французского государства. По словам пресс-секретаря президента РФ, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура Североатлантического альянса "шагала семимильными шагами" к границе Российской Федерации, и о законных озабоченностях Москвы в связи с расширением НАТО.

До этого стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский резко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к прекращению огня с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Российская Федерация согласна с предложением о перемирии на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном прекращении огня нужно учесть определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок оружия вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.