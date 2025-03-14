Президент Белоруссии раскрыл, как готовит себе смену

Следующее поколение российских и белорусских политиков должно сделать необратимым процесс интеграции в рамках Союзного государства, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

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В пятницу он впервые выступил в Совете Федерации.

"Наша с вами историческая миссия сегодня - на основании того, что вот я факты некоторые называл, сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно, и вы не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко там поменял правительство: тот был "хороший", этот "плохой". Слушайте, ну поменял. Я что-то неконституционное, незаконное сделал?! Зачем поднимать эту бурю?" - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в состав нового белорусского кабмина вошли представители "исключительно нового поколения".

"Я это обещал, слушайте, ну мы же не вечные, Валентина Ивановна?" - обратился белорусский лидер к Матвиенко.

Спикер Совфеда в ответ с улыбкой заметила, что Александр Лукашенко младше ее на пять лет.

"Дай бог, чтобы молодые были как вы!" - отреагировал президент.

Также он рассказал, что "покатал по земле" новых губернаторов, выполняя обещание подготовить молодое поколение управленцев за пять лет.

По его оценке, новый состав белорусского правительства - это экономически грамотные люди, "преданные нашей политике, которые знают, что такое Россия".

"Нам надо дошлифовать наши отношения, надо сделать так, чтобы белорусы, находясь на этом разломе, не смотрели в сторону Запада, налево-направо. Слава богу, те, кто хотел на Запад, - они уехали, сейчас просятся обратно", - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее на пост премьер-министра Беларуси был назначен Александр Турчин. До этого он занимал пост председателя Минского облисполкома, руководил Аппаратом Совета министров Беларуси, был первым вице-премьером.