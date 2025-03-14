Лукашенко раскрыл позицию Москвы в отношении США

Команда Трампа «ходит по планете с компасом», нащупывая варианты разрешения кризиса, а Зеленский повел себя как пацан. С такими заявлениями в Совфеде выступил Александр Лукашенко.

Он уточнил, что Россия пока только слушает противоречивые заявления из Вашингтона, а ответ даст потом.

—⁠ Я смотрю на этого пацана [Зеленского] - иначе о нем не скажешь. В первые дни войны мы созвонились, я ему сказал, что будет, если будет так. Всё один в один. Я ему тогда сказал роковую вещь: не дай бог в Америке придет новая администрация, где будешь ты? И сказал, где, - поведал Александр Григорьевич, но не стал уточнять, что именно он сказал Зеленскому ому относительно его будущего местоположения.

Лукашенко также уличил Трампа в том, что тот проговорился:

Проговорился Дональд. Сказал: «мы будем там копать, и это будет граница, там будет самая хорошая защита от России». А в чем он не прав? Мы что, будем атаковать эти карьеры и компании, которые там будут работать из Америки? Трудно сказать.

Президент РБ посоветовал не забывать о том, какие у американцев замашки, и «спокойно смотреть на все их предложения», включая и желание западных компаний вернуться на Российско-белорусский рынок. При этом лидер РБ подчеркнул, что работать в условиях китайской рыночной экспансии оказалось не легче.

Трамп рассказал, как будет делить Украину

Лукашенко также анонсировал встречу с Владимиром Путиным сегодня вечером. Президент РБ рассчитывает, что российский коллега поделится с ним подробностями вчерашних контактов со спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткофом, который улетел из Москвы в пятницу рано утром.