Во Франции рассказали об истерике Зеленского после слов Путина

Согласие президента России Владимира Путина на перемирие привело в ярость Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

«Зеленский, кажется, очень раздражен тем, что Путин согласился на прекращение огня... В Киеве буйство», - написал Филиппо в соцсети Х.

По итогам переговоров с США Украина заявила 11 марта о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае заключения перемирия украинские власти не намерены отменять военное положение и проводить президентские выборы.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что идея о перемирии в целом правильная, но «есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон». По его словам, прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.