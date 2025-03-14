Шольц обсудит конфликт на Украине с Макроном

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет в Берлине 18 марта переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер примет в предстоящий вторник, 18 марта, в 18:00 (20:00 мск) французского президента Эмманюэля Макрона", - сказал он, уточнив, что лидеры планируют обсудить, в том числе конфликт на Украине, а также подготовку к саммиту ЕС.

Перед встречей Шольц и Макрон выступят с заявлениями для прессы.