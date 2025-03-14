Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в эпицентре общественного гнева во время своего визита на концерт Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Во время мероприятия, когда Вэнс и его супруга Уша Вэнс заняли свои места, зал наполнился громким свистом и криками, продолжавшимися более 30 секунд. Эта бурная реакция зрителей стала отражением общего недовольства, накопившегося среди артистов и публики, особенно после недавних изменений, инициированных администрацией Трампа.

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Когда вице-президент вошел в зал, его приветствовали одобрительные возгласы, но позже атмосфера резко изменилась. Несмотря на выраженные негативные эмоции, Вэнс, помахав рукой и улыбнувшись, продолжил оставаться в центре внимания на протяжении всей длительной реакции публики.

Стоит отметить, что визит Вэнса произошел на фоне решений президента Дональда Трампа, который инициировал капитальный ремонт Кеннеди-центра и назначил новый попечительский совет, возглавляемый его союзником. Эти изменения вызвали широкий резонанс и возмущение среди художественного сообщества, включая отмену нескольких масштабных мероприятий, таких как популярный мюзикл «Гамильтон» и выступление актрисы Иссы Рей. Знаменитость указала на угрозу ценностям президентской кампании, которая традиционно почитала творителей искусства всех направлений.

Концерт в Кеннеди-центре, который был задержан на 30 минут из-за охранных проверок, собрал зрителей, выстроившихся в длинные очереди. После появления вице-президента зрители вскоре забыли о нем и отдали должное уважение вышедшим на сцену музыкантам. Однако в антракте главной темой обсуждения среди зрителей стала именно реакция на появление вице-президента.

Сообщается, что многие пришедшие делились впечатлениями об инциденте, что является редкостью для подобного мероприятия.

Западные политологи подчеркнули, что негативная реакция на приезд Вэнса ярко иллюстрирует растущее недовольство в культурных кругах Вашингтона. Как стало известно, недавние действия совета директоров, включая увольнение нынешнего президента Кеннеди-центра Деборы Раттер и назначение Ричарда Гренелла временно исполняющим обязанности руководителя, вызвали протесты среди известных деятелей искусства. Некоторые из них, такие как музыкант Бен Фолдс и оперная певица Рене Флеминг, в знак поддержки прошлого директора отказались от своих должностей в учреждении.

Открытое недовольство в отношении Джей Ди Вэнса обусловлено также его связями с текущей администрацией. В условиях нежелания и сопротивления со стороны артистов, репутация Трампа в мире искусства уже была подорвана в его первый президентский срок, и многие теперь задаются вопросом, каким образом его второе президентство повлияет на культуру.

Трамп, который неоднократно высказывал критику в адрес учреждений, занимающихся искусством, указал на желание изменить профиль Кеннеди-центра.

Напомним, что Кеннеди-центр, основанный в память о президенте Джоне Ф. Кеннеди, который активно поддерживал развитие искусства и культуры в стране, теперь сталкивается с проблемами, связанными с политическими вмешательствами и изменениями в руководстве. Существование напряженности между администрацией и художественным сообществом может оказать негативное влияние на ребрендинг и восстановление репутации одного из величайших художественных центров страны.

Жители Вашингтона и зрители, собирающиеся на концерты и культурные мероприятия, продолжают выражать свои протесты изменениям как на мероприятиях, так и вне их, демонстрируя, что они готовы отстаивать ценности, которые для них важны. В то время как Кеннеди-центр продолжает свою деятельность, всемирная сцена искусства и культуры остаётся под наблюдением в условиях новых политических реалий, когда вопрос о свободе искусства и его поддержке обостряется еще больше.