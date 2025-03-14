В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения

В случае заключения временного перемирия с Россией украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы. Об этом заявил

советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

По итогам переговоров с США Украина заявила 11 марта о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Накануне президент России Владимир Путин отметил, что также согласен с предложением Вашингтона о прекращении боевых действий на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

По итогам переговоров с США Украина заявила 11 марта о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что также согласен с предложением Вашингтона о прекращении боевых действий на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

«Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», - пояснил он в интервью итальянской газете Repubblica.

Советник главы офиса Владимира Зеленского также подчеркнул, что потребуются переговоры и проверенные наблюдатели, которые будут следить за обеспечением мирных договоренностей, при этом выборы проводить в такой ситуации опасно.

«В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. Тридцатидневное прекращение огня не разблокирует выборы», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов на Украине из-за крайне низкого рейтинга властей. После публичного недовольства Зеленского его словами, Трамп назвал украинского политика «диктатором без выборов».