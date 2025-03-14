Лукашенко сказал спасибо Трампу за Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он поставил цель помочь с урегулированием российско-украинского конфликта.

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Его слова передает РИА Новости.

«Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам», — сказал белорусский лидер во время выступления в Совете Федерации.

Накануне Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ключевые вопросы развития России и Белоруссии, а также актуальные проблемы международной повестки дня, после чего подписали ряд совместных документов. Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде.

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Сегодня белорусский президент выступает перед сенаторами в Москве.