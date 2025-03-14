Лукашенко озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном едином парламенте России и Белорусии.

Об этом он заявил во время своего первого выступления в Совете Федерации РФ, трансляция которого доступна на официальном сайте ведомства.

«Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому», — заявил Лукашенко, выступая в Верхней палате парламента России.

Президент Белоруссии также отметил, что необходимо сделать все, чтобы процесс интеграции России и Белоруссии стал необратимым. Так он высказался о планах дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

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