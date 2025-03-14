Обзор иноСМИ: «жесткие условия Путина» и сделка по «Северным потокам»

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«Путин ставит США жесткие условия»

Президент России Владимир Путин отказался полностью принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, заявив, что существуют «нюансы», требующие «кропотливого изучения», особенно с учетом того, что российские войска продвигаются вперед, пишет The Washington Post. Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за его усилия по урегулированию и сказал, что Россия примет предложение США, только если это приведет к долгосрочному миру.

Президент РФ подчеркнул, что «сама по себе» идея прекращения огня правильная. Ссылки Путина на необходимость «кропотливого изучения» отсрочили предлагаемое немедленное прекращение огня, позволив России продолжать сражаться, отмечает WP. Эти замечания отражают уверенность президента РФ в позиции России на поле боя и его убежденность в том, что западная военная поддержка Киева сократится при Трампе. Заявления российского лидера сигнализируют, что впереди «трудные переговоры, которые могут разрушить надежды Трампа на быстрое мирное соглашение». Однако комментарии Путина были мягче, чем заявления его помощника Юрия Ушакова, входящего в переговорную группу России с США, подчеркивает The Washington Post.

Расследование: США обсуждают с РФ и Германией покупку «Северных потоков»

Немецкое издание Correctiv рассказало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным издания, другие объекты энергетической инфраструктуры, принадлежащие российским компаниям, также могут представлять интерес для американских компаний.

Как отмечает Correctiv, в рамках этих сделок после завершения украинского конфликта могут возобновиться поставки российских нефти и газа в Европу. Источники издания утверждают, что переговоры между представителями США и России ведутся в тайне, и в них также участвуют Федеральная канцелярия и Федеральное министерство экономики. Ожидается, что МИД Германии не будет играть никакой роли в переговорах. Один из участников переговоров охарактеризовал их как «американскую повестку дня» и отметил, что «чем меньше немецких структур будет задействовано», тем выше вероятность успеха проекта. Источник «из переговорного круга» отметил, что в рамках сделки Россия будет продавать сырье, США - доставлять его, и в результате обе страны будут получать деньги от европейцев. По словам собеседников Correctiv, решение может быть принято в течение нескольких недель.

«США незаметно ужесточают санкции против России»

США ужесточают санкции против РФ, ограничивая для нее платежи за энергоносители, на фоне переговоров с российскими властями по украинскому кризису. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа не стала продлевать действие лицензии, позволявшей попавшим под санкции российским банкам получать платежи за энергоносители в долларах. Эта лицензия была выдана администрацией Джо Байдена и систематически продлевалась. Bloomberg подчеркивает, что администрация Трампа не стала объявлять о своем решении и привлекать к нему внимание. По словам экс-чиновника Казначейства США Дэниела Таннебаума, неизвестно, насколько действенной будет эта мера. Многие покупатели российских энергоносителей, возможно, уже используют альтернативные способы оплаты для обхода западных санкций.

«Что будет, если Украина продолжит воевать без Америки?»

Украинские чиновники, с которыми побеседовала британская газета Financial Times, заявили, что у Киева не останется выбора, кроме как продолжать боевые действия, если Америка «бросит» украинцев. В то же время опросы общественного мнения на Украине ясно показывают, что жители страны приветствовали бы окончание конфликта. До трети украинцев согласились бы на какую-то форму компромисса, отмечает FT. Может ли Украина продолжать боевые действия без американской поддержки? Украинские и западные стратеги заявили FT, что это будет очень сложно.

В частности, потеря американских разведданных, батарей ПВО Patriot и спутниковой системы Starlink, которую ВСУ используют для синхронизации коммуникаций, станет «огромным откатом». В ответ на вопрос о том, как долго Киев сможет продержаться без Вашингтона, украинские солдаты, аналитики и чиновники, как правило, указывают период продолжительностью в шесть месяцев. По словам западных чиновников, самой острой проблемой Украины является не дефицит оружия или боеприпасов, а нехватка людей. ЕС, Британия и Норвегия предоставили Киеву около 62 миллиардов евро военной помощи с февраля 2022 года - примерно столько же, сколько США. Однако небольшие запасы оружия и боеприпасов Европы быстро истощились, и европейские правительства не спешили наращивать производство. Кроме того, в Европе не производят некоторые из необходимых ВСУ типов боеприпасов - европейцы не в состоянии заменить или пополнить запасы для мощных систем Patriot.

«Премьер Японии не хочет отказываться от Курил»

Японский премьер-министр Сигэру Исиба 12 марта встретился с победителями конкурса ораторского искусства среди школьников Хоккайдо. Конкурс был посвящен вопросу Курил, и на встрече с подростками Исиба подчеркнул, что хочет «решить территориальный вопрос» и заключить мирный договор с Россией, сообщает Nikkei.

Премьер Японии подчеркнул, что «хотел бы продолжать работать над этим, не сдаваясь». Также Исиба призвал граждан проявить интерес к проблеме Курил и ознакомиться с ней «как можно глубже». В комментариях к статье пользователи назвали конкурсы на тему Курил «бессмысленными» и раскритиковали подход, в рамках которого Япония вводит против России санкции, а затем требует уступок.