Академик Горелов: Всплеск заболеваемости корью отмечается каждые пять лет

ВОЗ сообщила о рекордном уровне заболеваемости корью в Европейском регионе, куда, кроме европейских стран, входят страны постсоветского пространства - Беларусь, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Турция. Число заболевших в прошлом году оказалось самым высоким за последние четверть века.

Чем можно объяснить эту тенденцию и что можно сказать о ситуации в России? На эти вопросы "Российской газете" ответил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Всплеск заболеваемости корью отмечается регулярно, в среднем каждые пять лет. Связано это с тем, что постепенно накапливается количество неиммунных лиц, которые не вакцинировались. В России ситуация с корью сейчас стабильная. В прошлом году проводилась масштабная кампания по подчищающей вакцинации. Так что пик заболеваемости мы прошли в марте 2024 года, а с апреля наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости", - отметил Александр Горелов.

Тем не менее, заболевание встречается (в основном, завозные случаи), и надо понимать, в чем состоят его риски.

"Говоря о кори, следует понимать две важных вещи. Во-первых, это тяжелая и очень заразная инфекция, с высоким индексом контагиозности: из десяти не привитых против кори человек, находившихся в одном помещении с больным корью, 8-9 человек почти наверняка заразятся. Поэтому так велик риск распространения кори в больших городах, где много людей, которые активно встречаются, ходят в торговые центры, пользуются общественным транспортом. А, во-вторых, это вакциноуправляемая инфекция. В соответствии с Национальным календарем прививок РФ детям прививку от кори делают двукратно еще до школы в 1 год и в 6 лет, и таким образом они получают эффективную защиту в течение всей жизни", - подчеркнул Горелов.

Нужно ли прививаться взрослым, у которых корь протекает особенно тяжело и приводит к осложнениям?

"Тем, кто не получил прививку в детстве или не знает наверняка - привит он или нет, рекомендую пройти вакцинацию - она проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками и обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительное время, практически на всю жизнь", - советует Александр Горелов.

Он также уточнил, что при необходимости можно сделать исследование на напряженность иммунитета - определение наличия специфических антител IgG к вирусу кори.

"Отсутствие этих антител указывает на необходимость вакцинации. Такое лабораторное исследование особенно необходимо тем, кто собирается в поездку в страны с высоким риском заразиться корью. Сдать анализ необходимо заранее, поскольку экстренную вакцинацию от кори делают не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой поездки. Взрослые же, имевшие контакт с больным корью, должны пройти бесплатную иммунизацию по эпидемическим показаниям. Она проводится в течение первых трех суток с момента выявления больного", - уточнил эксперт.