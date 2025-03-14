Американский конгрессмен раскритиковал Трампа и умер

Член палаты представителей Конгресса, демократ Рауль Грихальва опубликовал пост в соцсети X с критикой решения президента США Дональда Трампа упразднить Министерство образования, а через два часа стало известно, что конгрессмен умер. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Рауль Грихальва избирался в Конгресс от штата Аризона в 2003 году. Он скончался от осложнений, вызванных лечением рака.

При этом в аккаунте конгрессмена-демократа сначала появился пост с критикой решения Трампа провести реформу системы образования, а затем некролог.

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«Спустя два часа [после публикации поста] стало известно, что Грихалва умер от рака легких. Очевидно, что на момент публикации критики Трампа конгрессмена уже не было в живых», - констатирует газета.

Накануне в аккаунте умершего российского политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в социальной сети Х неожиданно появилось новое сообщение. Пользователи соцсети заявили в комментариях, что шокированы происходящим и предположили, что Жириновский жив.