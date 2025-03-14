Нью-Йорк похож на помойку: как сейчас выглядит символ Америки

Американский телеведущий Такер Карлсон назвал Нью-Йорк «помойкой». Журналист обрушился на администрацию «Столицы мира» во время своего YouTube-шоу.

«Мне стыдно за Нью-Йорк. Аэропорты постыдные, дороги вызывают стыд. Я американец, я люблю свою страну. <…> Это величайший город величайшей нации на Земле, но он похож на помойку. Он воняет, он грязный, и он функционирует не очень хорошо», — заявил телеведущий.

Карлсон считает, что сейчас Нью-Йорк «не достоин великой нации, которую он представляет». Он также привел в пример американским зрителям Москву, где нет толп бездомных и граффити, а ее общественные места безопасны и прекрасны. По словам Карлсона, красота российской столицы для него «повод презирать американских лидеров».

Как сейчас выглядит Нью-Йорк — в галерее «Рамблера».