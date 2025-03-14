Нью-Йорк похож на помойку: как сейчас выглядит символ Америки

Александр Котлеткин
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Бездомный в метро Нью-Йорка
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Бездомный в метро Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Женщина несет пустые аллюминивые банки на одной из улиц Нью-Йорка
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Женщина несет пустые аллюминивые банки на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Бездомный спит в вагоне поезда метро Нью-Йорка
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Бездомный спит в вагоне поезда метро Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Сотрудники полиции и бездомный в вагоне поезда метро Нью-Йорка
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Сотрудники полиции и бездомный в вагоне поезда метро Нью-Йорка 
© legion-media.ru

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Мусор на одной из улиц Нью-Йорка
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Мусор на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Исписанный граффити мост в Нью-Йорке
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Исписанный граффити мост в Нью-Йорке 
© legion-media.ru
Мурал и граффити на одном из домов Нью-Йорка
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Мурал и граффити на одном из домов Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Бездомный на одной из улиц Нью-Йорка
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Бездомный на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Мусор на одной из улиц Нью-Йорка
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Мусор на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru

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Граффити на одной из улиц Нью-Йорка
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Граффити на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Граффити на одной из улиц Нью-Йорка
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Граффити на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Бездомный на одной из улиц Нью-Йорка
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Бездомный на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Граффити на одной из улиц Нью-Йорка
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Граффити на одной из улиц Нью-Йорка 
© legion-media.ru
Бездомный спит в вагоне поезда метро Нью-Йорка
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Бездомный спит в вагоне поезда метро Нью-Йорка 
© legion-media.ru

Американский телеведущий Такер Карлсон назвал Нью-Йорк «помойкой». Журналист обрушился на администрацию «Столицы мира» во время своего YouTube-шоу.

«Мне стыдно за Нью-Йорк. Аэропорты постыдные, дороги вызывают стыд. Я американец, я люблю свою страну. <…> Это величайший город величайшей нации на Земле, но он похож на помойку. Он воняет, он грязный, и он функционирует не очень хорошо», — заявил телеведущий.

Карлсон считает, что сейчас Нью-Йорк «не достоин великой нации, которую он представляет». Он также привел в пример американским зрителям Москву, где нет толп бездомных и граффити, а ее общественные места безопасны и прекрасны. По словам Карлсона, красота российской столицы для него «повод презирать американских лидеров».

Как сейчас выглядит Нью-Йорк — в галерее «Рамблера».