Нетаньяху обрушился с яростной критикой на поддерживаемую ООН правозащитную комиссию

Поддерживаемые ООН эксперты по правам человека в четверг в своём докладе обвинили Израиль в систематическом насилии над палестинцами. Отчёт ожидаемо был яростно раскритикован премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху, который назвал выводы правозащитной комиссию «антиизраильским цирком».

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Эксперты по правам человека, поддерживаемые Организацией Объединённых Наций, в четверг обвинили Израиль в «систематическом использовании сексуального, репродуктивного и другого гендерного насилия» в рамках войны с ХАМАС на территории сектора Газа.

Обвинения прозвучали в одном из самых подробных докладов такого рода с момента нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на Совет по правам человека, который поручил создать группу независимых экспертов, назвав его «антиизраильским цирком», который «давно был разоблачён как антисемитский, прогнивший, поддерживающий террористов и нерелевантный орган». Правда, самих выводов Нетаньяху так и не коснулся, хотя сделать это стоило, если премьером так уверенно заявляется, что все эти выводы лживы.

В своём отчёте, опубликованном в четверг, комиссия рассмотрела широкомасштабные разрушения Газы, использование израильской армией тяжёлых взрывчатых веществ в гражданских районах и израильские же атаки на больницы и медицинские учреждения в анклаве. Она заявила, что все это привело к «непропорциональному насилию в отношении женщин и детей».

Комиссия задокументировала ряд нарушений, совершённых в отношении палестинских женщин, мужчин, девочек и мальчиков, и обвинила израильские силы безопасности в изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении палестинских заключённых. Израиль отрицает какие-либо систематические злоупотребления в отношении заключённых и заявляет, что «принимает меры» в случае нарушений.

Член комиссии Крис Сидоти заявил, что в докладе «также делается вывод о том, что Израиль совершал акты геноцида посредством систематического уничтожения учреждений по охране сексуального и репродуктивного здоровья».

Израильская миссия в Женеве отвергла все претензии и обвинила комиссию в том, что она полагалась на «вторичные, единичные, неподтверждённые источники». С момента создания комиссии в 2021 году Израиль отказывался сотрудничать с ней, обвиняя следственную группу и совет в предвзятости.

Израиль заявляет, что якобы принял чрезвычайные меры, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению, а всю вину за гибель мирных жителей еврейское государство возлагает на ХАМАС. Мол, палестинская группировка действует в жилых районах.

Но именно израильские силы провели ряд рейдов на больницы в секторе Газа, обвиняя ХАМАС в использовании их в военных целях. Эти обвинения опровергаются палестинскими чиновниками здравоохранения, как, впрочем, не было подтверждения израильских слов иными источниками.

Ссылаясь на доклад, ХАМАС в своём заявлении призвал международные суды привлечь лидеров Израиля к ответственности. Хотя постепенно это начало осуществляться ближе к концу 2024 года. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны, обвинив их в военных преступлениях. Параллельно с этим был выдан аналогичный ордер на арест военного лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа, который был ликвидирован в ходе израильской атаки.

В результате атаки ХАМАС на юг Израиля погибло около 1200 израильтян, в основном мирных жителей, 251 человек был взят в заложники. Но это несопоставимо с количеством смертей палестинцев.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате ответного наступления Израиля погибло более 48 тысяч палестинцев, в основном женщин и детей. Министерство не сообщает, сколько из погибших были комбатантами.

Нынешние выводы комиссии в отношении злоупотреблений со стороны Израиля и использованные в отчёте доказательств этих преступлений могут быть использованы прокурорами в Международном уголовном суде или в других юрисдикциях, чтобы попытаться добиться справедливости для жертв и их родственников.