Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения.

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Соответствующую картинку он опубликовал в соцсети Х.

«Представьте, что вам так нравится, когда вами управляют, что вы хотите правительство для управления вашим правительством», — написано на изображении флага Евросоюза с пририсованным к нему серпом и молотом.

Миллиардер разместил эту картинку, добавив подпись «Европейский союз».

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