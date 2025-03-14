Британия впервые назначила военного атташе в дружественной России стране

Посольство Великобритании в Баку объявило о назначении первого в Азербайджане британского военного атташе, им стал Гэвин Тарбард. Сообщение об этом опубликовано на официальной сранице дипмиссии в X.

В посольстве назвали решение о назначении военного предствителя в дружественной России стране историческим шагом, который откроет для Баку и Лондона новые возможности в сфере обороны и безопасности.

В феврале посольство Великобритании в Баку одобрило поддержку Азербайджана Украине. В дипмисси отметили, что Лондон продолжит поддерживать Украину ближайшие 100 лет.

5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Киеву 1 миллион долларов для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины и на них будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.