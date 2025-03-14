Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что власти КНР готовы содействовать урегулированию украинского конфликта и являются сторонниками прочного мирного соглашения по Украине.

Мао Нин выразил надежду, что стороны достигнут соглашения путем переговоров и диалога.

Реплика китайского дипломата прозвучала в связи со словами президента России Владимира Путина, что РФ готова рассмотреть предложения о прекращении боевых действий, если таковые будут учитывать все необходимые аспекты.

Трамп рассказал, как будет делить Украину

Китай, по словам официального представителя МИД, готов "продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса".