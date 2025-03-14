Смерть пережившей «Колумбайн»* американки признали убийством

Пострадавшая при стрельбе в школе «Колумбайн»* в США Энн Мари Хоххальтер умерла от сепсиса и была признана еще одной жертвой трагедии. Об этом сообщил телеканал NBC News.

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Стрельба в школе «Колумбайн»* в штате Колорадо произошла 20 апреля 1999 года. В результате погибли 13 человек. Энн Мари Хоххальтер, которой тогда было 17 лет, получила ранения и осталась частично парализованной на всю жизнь. О ее смерти стало известно 16 февраля.

Офис коронера округа Джефферсон сообщил, что 43-летняя Энн Мари Хоххальтер умерла от сепсиса. Два огнестрельных ранения, которые парализовали ее, стали «значительным фактором, способствовавшим» ее смерти.

«Способ смерти лучше всего классифицировать как убийство», - констатировал в своем 13-страничном отчете судебный патологоанатом Дон Б. Холмс.

Таким образом, число погибших в «Колумбайне»* достигло 14 человек. В это число не входят стрелки, 17-летний Дилан Клиболд и 18-летний Эрик Харрис, отмечает телеканал.

Энн Мари Хоххальтер страдала от хронической боли всю оставшуюся жизнь. При этом в 2016 году она поддержала мать одного из стрелков, которая выпустила книгу о произошедших в 1999 году событиях. Хоххалтер отметила, что не собирается судить ее «за грехи членов ее семьи» и не хочет быть жестокой по отношению к ней.

* движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ