Уолтц выразил оптимизм в урегулировании кризиса на Украине

Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News.

Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий.

«Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.