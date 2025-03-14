Дональд Трамп сделал заявление о том, что его администрация ведет обсуждение с Украиной относительно территорий, которые являются ключевым моментом в прекращении конфликта. Об этом пишет KP.RU. Трамп обсудил этот момент с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Речь идет о территориях, которые останутся Украине и какими Киеву придется пожертвовать. Трамп не забыл упомянуть важные объекты, являющиеся предметом его интереса, например, электростанции, в особенности — Запорожская АЭС.

«Это касается и электростанции. Очень большой электростанции. Кто получит электростанцию? Кто получит то или это? Это непростой процесс», – рассуждал Трамп.

Первое, на чем стоит сделать акцент, по мнению Трампа, - прекратить огонь. Как говорит глава Белого дома, детали соглашения, которое планируется подписать, уже обсуждались, и НАТО затрагивали в том числе. Известно, что Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, американский лидер подчеркнул, что Украина об этом прекрасно знала, причем уже давно.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Трамп надеется, что Россия разделит мнение его администрации по ключевым вопросам. Иначе, уверен Трамп, наступит разочарование для всех.

«Теперь мы посмотрим, там ли же находится и Россия. Если нет, то это будет момент, который станет очень разочаровывающим для мира», – пояснил президент.

Зеленский ранее говорил о том, что Украина и слышать не желает о признании своих территорий утраченными. Киев не собирается принимать тот факт, что Россия взяла контроль над частью Украины. Даже по итогам будущих переговоров Зеленский не будет принимать ситуацию, что, несомненно, осложнит ситуацию, которую так пытается «вырулить» Трамп.

Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил, что России известно, как можно избежать компромисса по украинскому вопросу таким образом, чтобы не ставить под удар мирное население. Как говорит политик, для России жизни людей являются главным приоритетом.

По словам Лаврова, политики на Западе уверены, что России все же придется пойти на уступки относительно территорий, но Лавров уверен — этого не будет, а потому Запад ждет большое разочарование.

Путин уже говорил о том, что новые территории уже закреплены за Россией и никаких подвижек и перемен в этом отношении он не потерпит. Вопрос с территориями закрыт.