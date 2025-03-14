Карлсон раскритиковал «самый великий» город США

Американский телеведущий Такер Карлсон раскритиковал администрацию Нью-Йорка, заявив, что в последние годы город превратился в «помойку». Об этом Карлсон рассказал в эфире своего YouTube-шоу.

Карлсон подчеркнул, что сейчас Нью-Йорк «не достоин великой нации, которую он представляет». По мнению телеведущего, городом должен управлять жесткий менеджер, который будет строго блюсти закон.

«Мне стыдно за Нью-Йорк. Аэропорты постыдные, дороги вызывают стыд. Я американец, я люблю свою страну. <…> Это величайший город величайшей нации на Земле, но он похож на помойку. Он воняет, он грязный, и он функционирует не очень хорошо», - заявил Карлсон.

Ранее Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США. В беседе с журналистом Крисом Куомо он подчеркнул, что Москва больше любого американского города и управлять таким мегаполисом очень сложно, но при этом в российской столице нет толп бездомных и граффити, а ее общественные места «прекрасны».

Карлсон добавил, что раньше американские города были безопасными и в большинстве своем чистыми, как современная Москва. По словам Карлсона, красота российской столицы для него «повод презирать американских лидеров».