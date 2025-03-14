Президент Тайваня объявил Китай «враждебной силой» и вернул военные суды

Тайвань официально признал Китай «враждебной иностранной силой» и объявил о расширении национальных мер безопасности.

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Об этом заявил глава правящей администрации Лай Циндэ, сообщает The Guardian.

«Китай пользуется свободой, многообразием и открытостью демократического Тайваня, чтобы вербовать банды, средства массовой информации, комментаторов, политические партии и даже действующих и отставных военнослужащих и полицейских, чтобы осуществлять действия, направленные на разделение, разрушение и подрыв нашей системы изнутри», — отметил политик.

В качестве активных мер против «растущей угрозы Китая» президент Тайваня объявил о восстановлении системы военных судов, ужесточении ограничений для туристов и резидентов из Китая, а также повышении контроля за тайваньцами, работающими или путешествующими в КНР.

8 марта Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов и двух самолетов Народно-освободительной армии Китая к острову. Также их сопровождали шесть кораблей китайского флота.