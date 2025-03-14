Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал NBC News.

Телеканал обратил внимание на то, что Келлог «подозрительно» отсутствовал на двух встречах в Саудовской Аравии, как с российской, так и с украинской делегациями, несмотря на то, что эти переговоры «входят в его компетенцию».

Высокопоставленный российский чиновник пояснил изданию, что отстранение Келлога связано с позицией Москвы.

«Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», - пояснил источник издания.

Эту информацию подтвердил и источник в администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия не хотела, чтобы Келлог был вовлечен в переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил о том, что Келлог войдет в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине, но вести он будет «контакты с украинцами и европейцами». А для российско-американского трека США выделят специального человека или группу спецпредставителей, уточнил он.

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При этом в конце января появилась информация о том, что Трамп дал Келлогу сто дней не разрешение украинского кризиса. СМИ писали, что по задумке команды Трампа Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также сообщалось, что советники Трампа предлагают прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.