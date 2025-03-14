Kyodo: вокруг премьера Японии назревает скандал из-за сертификатов депутатам

Вокруг премьер-министра Японии Сигэру Исибы назревает скандал после того, как он выдал денежные сертификаты в качестве сувениров депутатам от Либерально-демократической партии.

По информации агентства Kyodo, осенью 2024 года после выборов в нижнюю палату японского парламента помощник Исибы посетил офисы 15 депутатов и выдал им конверты с подарочными сертификатами — на 100 тыс. йен (примерно 60 тыс. рублей) каждый.

Данная информация вызвала недовольства со стороны оппозиции.

Премьер выразил свои извинения и заявил, что подарки были оплачены из его личных средств.

«Они не являются пожертвованиями для поддержки политической деятельности и не нарушают законы о контроле за политическими фондами», — пояснил Исиба.

Кроме того, выяснилось, что в начале марта 2025 года, он пригласил этих депутатов на ужин в свою резиденцию.

«Премьер-министр до этого уже организовывал ужины в качестве частного лица, и я не думаю, что в этом есть проблема», — прокомментировал генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси данную ситуацию.

Ранее Сигэру Исиба в ходе визита в США 7 февраля подарил президенту США Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто.