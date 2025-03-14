США и Израиль нашли в Африке места для выселения жителей оккупированной территории

США и Израиль обратились к официальным лицам правительств трех восточноафриканских стран, чтобы обсудить использование их территорий в качестве потенциальных мест для переселения палестинцев, изгнанных из сектора Газа в соответствии с предложенным послевоенным планом президента Дональда Трампа, сообщают американские и израильские официальные лица.

Контакты с Суданом, Сомали и отколовшимся от Сомали регионом, известным как Сомалиленд, отражают решимость США и Израиля продвигать план, который был широко осужден и вызвал серьезные правовые и моральные проблемы, отмечает Associated Press. Поскольку все три страны являются бедными и в некоторых случаях охвачены насилием, это предложение также ставит под сомнение заявленную Трампом цель переселения палестинцев из Газы в “красивый район”.

Официальные лица Судана заявили, что они отвергли предложения США, в то время как официальные лица Сомали и Сомалиленда сообщили Associated Press, что им ничего не известно о каких-либо контактах.

Согласно плану Трампа, более 2 миллионов жителей Газы будут отправлены на постоянное жительство в другое место. Американский президент предложил, чтобы США взяли на себя ответственность за эту территорию, контролировали длительный процесс очистки и развивали ее как проект недвижимости.

Идея массового переселения палестинцев когда-то считалась фантазией израильских ультранационалистов, отмечает Associated Press. Но с тех пор, как Трамп представил эту идею на встрече в Белом доме в прошлом месяце, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ее “смелым видением”.

Палестинцы в Газе отвергли это предложение и отвергают заявления Израиля о том, что их уход с родной земли будет добровольным. Арабские страны выразили решительное несогласие и предложили альтернативный план реконструкции, который позволил бы палестинцам остаться на своих местах. Правозащитные организации заявили, что принуждение палестинцев к уходу или давление на них может быть потенциальным военным преступлением.

Тем не менее, Белый дом заявляет, что Трамп “придерживается своего видения”.

В беседе на условиях анонимности, посвященной секретной дипломатической инициативе, официальные лица США и Израиля подтвердили контакты с Сомали и Сомалилендом, в то время как американцы также подтвердили контакты с Суданом. Источники сказали, что неясно, насколько продвинулись усилия и на каком уровне проходили обсуждения.

По словам официальных лиц США, которые заявили, что Израиль берет на себя ведущую роль в обсуждении, в прошлом месяце, через несколько дней после того, как Трамп совместно с Нетаньяху обнародовал план по Газе.

Израиль и США могут предложить своим потенциальным партнерам целый ряд стимулов — финансовых, дипломатических и в сфере безопасности. Эту формулу Трамп использовал пять лет назад, когда выступал посредником в заключении соглашений Абрахама — серии взаимовыгодных дипломатических соглашений между Израилем и четырьмя арабскими странами.

Министр финансов Бецалель Смотрич, давний сторонник того, что он называет “добровольной” эмиграцией палестинцев, заявил на этой неделе, что Израиль работает над поиском стран, которые могли бы принять палестинцев. Он также сказал, что Израиль готовит “очень крупный департамент по эмиграции” в рамках своего Министерства обороны.

Вот более подробный обзор тех стран, к которым, по словам официальных лиц, были обращены обращения.

Судан – эта североафриканская страна была в числе четырех стран, подписавших “соглашение Авраама”, которые согласились нормализовать дипломатические отношения с Израилем в 2020 году. В рамках сделки США исключили Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, что дало стране доступ к международным кредитам и легитимности на мировом уровне. Но отношения с Израилем так и не наладились, поскольку Судан погрузился в гражданскую войну между правительственными войсками и военизированной группировкой RSF.

По данным ООН и правозащитных организаций, конфликт был отмечен зверствами, включая убийства и изнасилования на этнической почве. Международный уголовный суд расследует предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, а администрация тогдашнего президента Джо Байдена в январе заявила, что боевики RSF и их пособники “совершают геноцид”.

США и Израилю будет нелегко убедить палестинцев покинуть Газу, особенно в такую неспокойную страну. Но они могли бы предложить правительству Хартума стимулы, включая списание задолженности, поставки оружия, технологий и дипломатическую поддержку.

Два суданских чиновника, говорившие на условиях анонимности, подтвердили, что администрация Трампа обратилась к правительству, возглавляемому военными, с просьбой принять палестинцев. Один из источников сказал, что контакты начались еще до инаугурации Трампа с предложениями о военной помощи против боевиков, помощи в послевоенном восстановлении и других стимулах.

Оба чиновника заявили, что правительство Судана отвергло эту идею.

“Это предложение было немедленно отвергнуто”, - сказал один из чиновников. ”Никто больше не поднимал этот вопрос”.

Военный руководитель генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявил на саммите арабских лидеров на прошлой неделе в Каире, что его страна “категорически отвергает” любой план, направленный на изгнание “братских палестинцев с их земель под любым предлогом или названием”.

Сомалиленд, территория на Африканском Роге с населением более 3 миллионов человек, отделилась от Сомали более 30 лет назад, но так и не признана международным сообществом в качестве независимого государства. Сомали считает Сомалиленд частью своей территории.

Новый президент Сомалиленда Абдирахман Мохаммед Абдуллахи сделал международное признание своим приоритетом. Американский чиновник, участвовавший в этих усилиях, подтвердил, что США “ведут тихие переговоры с Сомалилендом о ряде областей, где они могут быть полезны США в обмен на признание”.

Возможность признания Соединенными Штатами может стать стимулом для Абдуллахи отказаться от солидарности территории с палестинцами, отмнчает Associated Press.

Объединенные Арабские Эмираты, еще одна страна соглашения Авраама, у которой сложились прочные связи с Израилем, когда-то имели военную базу в Сомалиленде и поддерживают там коммерческие интересы, включая порт. Стратегическое расположение территории в Аденском заливе недалеко от Йемена, где базируется повстанческая группировка хуситов, также может сделать Сомалиленд ценным союзником.

На протяжении многих лет Сомалиленд славился своей относительно стабильной политической обстановкой, что резко контрастировало с продолжающейся борьбой Сомали на фоне смертоносных нападений связанной с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) группировки боевиков "Аш-Шабаб" (запрещенная в России террористическая организация). С 1991 года в Сомалиленде существует собственное правительство, валюта и структуры безопасности. Тем не менее, уровень доходов в стране один из самых низких в мире, отмечает Associated Press.

Чиновник в Сомалиленде, говоривший на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен общаться со средствами массовой информации, заявил, что к его правительству никто не обращался и оно не ведет переговоров о приеме палестинцев.

Сомали активно поддерживает палестинцев, часто устраивая на своих улицах мирные акции протеста в их поддержку. Страна присоединилась к недавнему арабскому саммиту, на котором был отвергнут план Трампа, и, похоже, вряд ли подойдет палестинцам, даже если они согласятся переехать.

Самбу Чепкорир, юрист и исследователь конфликтов из Кении считает, что трудно понять, почему Сомали захотела принять палестинцев, учитывая решительную поддержку страной палестинского самоуправления.

“Ситуация постоянно меняется, и поэтому, возможно, в ”почему Сомали" есть скрытый смысл", - сказал Чепкорир.

Сомалийский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что к стране не обращались с просьбой принять палестинцев из Газы и никаких дискуссий по этому поводу не велось.