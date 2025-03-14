Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что американский президент Дональд Трамп «загнал в ловушку» Европу, вынудив ее выступать за урегулирование на Украине. Об этом рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на Dialogue Works.

Риттер подчеркнул, что Трамп «переиграл» Европу, но «переиграть» Россию никому не удастся. Экс-разведчик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров «более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем».

«Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность?» - заявил Риттер.

Он добавил, что план по 30-дневному перемирию - проблема для Европы, а не для России. Теперь европейским лидерам приходится выступать за прекращение огня.

«Все, что сделали Соединенные Штаты - это загнали Европу в ловушку», - заключил бывший разведчик.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

Результаты переговоров США и Украины приветствовали многие европейские лидеры. Премьер Британии Кир Стармер назвал это важным шагом для урегулирования, президент Франции Эммануэль Макрон - прогрессом, а глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что результаты переговоров стали «позитивным событием, которое может привести к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».