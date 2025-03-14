На Западе рассказали о новом ключевом переговорщике по Украине

Журнал Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что советник премьер-министра Великобритании по делам нацбезопасности Джонатан Пауэлл является ключевой фигурой в текущих переговорах по украинскому конфликту.

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Как уточняет издание, он помог представителям Киева и Вашингтона разработать идею о прекращении огня.

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«Пауэлл вместо со Стармером усердно работал над тем, что линии связи оставались открытыми после ссоры в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Он летал в Киев, чтобы подготовить проект соглашения, а после этого направится в Вашингтон, чтобы поговорить с Майком Уолтцем», - отметил журнал.

По словам автора статьи, Пауэлл имеет репутацию специалиста по вопросу урегулирования конфликтов.