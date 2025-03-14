На Западе рассказали о загнанной в ловушку Европе из-за Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, загнал ее в ловушку.

Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Все, что сделали Соединенные Штаты — это загнали Европу в ловушку. Вот, что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — уточнил он.

По его мнению, слова о том, что РФ сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, несостоятельны. Россию переиграть невозможно, добавил Риттер.

Путин не упомянул европейских лидеров в заявлении о перемирии

Ранее глава РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Также глава РФ заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

До этого эксперт Майкл Деш высказал мнение, что глава Белого дома меняет принцип ведения дел с Европой и показывает союзникам, что не будет взаимодействовать с ней как раньше.