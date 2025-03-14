Пока вы спали: альтернатива ATACMS для Киева и решение Трампа по ядерному оружию

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Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, но для дальнейших выводов одного примера мало, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что решение запоздало, добавив, что для подтверждения такого вывода необходимо больше аналогичных проявлений.

Ранее ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе.

Собянин: силы ПВО отразили атаку летевших на Москву четырех БПЛА

Четыре беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны была отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Туапсе на территории нефтебазы загорелся резервуар

Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, погибших и пострадавших нет. Бойко уточнил, что в тушении пожара задействованы 16 пожарных расчетов, и ситуация находится под контролем.

Вэнс: Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Администрация американского лидера Дональда Трампа не поддерживает идею размещения атомного оружия в Восточной Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что речь идет о будущем человеческой цивилизации. Он также раскритиковал подход предыдущей администрации, подчеркнув необходимость более холодного мнения в вопросах с Россией и Украиной.

Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов российского посла в итальянский МИД, заявила, что таким образом власти Италии еще больше привлекли внимание к собственным проблемам. Об этом сообщают РИА Новости.

Она назвала враньем и фейком заявления президента республики Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Захарова подчеркнула, что итальянская сторона реагирует так, потому что россияне снова поймали Маттареллу на вранье.

США готовятся направить Украине снаряды GLSDB вместо ракет ATACMS

Вашингтон намерен возобновить отправку Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB вместо тактических ракет ATACMS, запасы которых иссякли на Украине в конце января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Поставки высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км, должны восполнить нехватку ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.

Военные источники уверяют, что ВСУ смогут применить GLSDB на поле боя уже в ближайшее время.