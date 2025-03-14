Уиткофф проинформировал Белый дом о ходе переговоров с Россией

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф находится в Москве, он информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц, передает Fox News.

«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах», — уточнил он.

Некоторое время назад стало известно, что Стивен Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Уточнялось, что представитель провел в здании посольства около часа. После своего визита Стивен Уиткофф произнес слова благодарности на английском языке.

13 марта Стивен Уиткофф прибыл в российскую столицу, его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Как утверждалось, его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет в закрытом формате.