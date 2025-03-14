США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу.

По информации немецкого издания Correctiv, обсуждения продолжаются уже несколько месяцев.

Кроме «Северных потоков», отмечает «Газета.Ru», США также интересуются дочерней компанией «Роснефти» в Германии, владеющей 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба», а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага ранее заявил, что «Северный поток» уничтожили США, однако правда об этом скрывается.

Также газета Bild сообщила о попытках властей Германии воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2».