Вэнс: Байден проспал свое президентство, а страной руководила его жена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что бывший американский лидер Джо Байден проспал свой срок, а администрацией руководила его супруга.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — цитирует Вэнса РИА Новости.

При этом политик уточнил, что последствием такого управления стала «катастрофическая» ситуация в экономике.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом ранее высмеял Байдена.

Американский бизнесмен и политик Илон Маск между тем заявил, что бюджет США при Байдене потерял $500 млрд из-за мошенничества и коррупции.