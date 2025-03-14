Вэнс: Байден проспал свое президентство, а страной руководила его жена

Вэнс: Байден проспал своё президентство, а страной руководила его жена
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что бывший американский лидер Джо Байден проспал свой срок, а администрацией руководила его супруга.
«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — цитирует Вэнса РИА Новости.
При этом политик уточнил, что последствием такого управления стала «катастрофическая» ситуация в экономике.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом ранее высмеял Байдена.
Американский бизнесмен и политик Илон Маск между тем заявил, что бюджет США при Байдене потерял $500 млрд из-за мошенничества и коррупции.