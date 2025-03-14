Медведчук: Зеленский лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский, согласившись на предложение США о временном прекращении огня, пошёл на хитрость и ищет повод столкнуть лбами Москву и Вашингтон.

По его словам, Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения военных действий.

«Потому он пошёл на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — отметил политик.

Ранее Медведчук заявил, что Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, и его дни сочтены.

Также, по его мнению, США уже «списали» Зеленского и активно ищут ему замену.