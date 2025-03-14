Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

Президент США Дональд Трамп не только не намерен начинать новую войну, но и хочет положить конец всем нынешним конфликтам в мире. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио в интервью испаноязычному телеканалу Fox Noticias.

Политик отметил, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и о всех остальных текущих конфликтах.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским лидером был очень продуктивным.

С начала нового срока президента США Трампа и Путин созванивались лишь один раз, сообщили в Кремле.