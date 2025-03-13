Украина раскрыла, от чего точно не готова отказаться в угоду России

Украина не хочет, чтобы у нее забирали возможность вступить в НАТО, даже ради мира с Россией.

Об этом заявили представители Киева на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, пишет «Европейская правда».

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Информацию передала «Европейская правда».

Зеленский принялся истерить из-за маневра Путина на переговорах о мире

Украина пошла на трудные компромиссы в ходе переговоров с американцами. Об этом ранее заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял делегацию.