Евросоюз исключил из санкционного списка трех россиян

Евросоюз исключил из санкционного списка трех граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщению издания, это произошло после требования со стороны Венгрии. При этом, имена вычеркнутых из санкционного списка россиян не сообщаются.

Впрочем, издание также отмечает, что европейский альянс намерен продлить санкции в отношении тех граждан России, которые остались в списке.

«Евросоюз начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени», — сообщает издание.

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