Зеленский подписал закон о закупке российского оборудования для ХАЭС

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал ранее, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС.

«[Владимир Зеленский] подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов», — отметил Железняк.

Ранее сообщалось, что Киев планирует построить четыре новых атомных реактора. Два энергоблока планировалось приобрести у Болгарии, два у Westinghouse.

Рада разблокировала покупку российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС

Расширение Хмельницкой АЭС, уточнили на Украине, будет предпринято с тем, чтобы компенсировать утраченные в результате боевых действий энергетические мощности.