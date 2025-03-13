В США сообщили об одном условии России по переговорам по Украине

Россия не хочет видеть спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине.

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Об одном условии РФ сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного российского чиновника.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что Россия считает Келлога «проукраински настроен». Американский чиновник в беседе с NBC подтвердил эту информацию, однако не сообщил, когда администрации Трампа было передано это пожелание.

Politico: спецпосланник Трампа Келлог "отстранен" от переговоров по Украине

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня. В Кремле, комментируя инициативу, заявляли, что не хотят забегать вперед, а для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить».