Трамп применит Закон военного времени 1798 года для депортации мигрантов

Администрация президента Трампа готовится в ближайшие дни применить Закон об иностранных врагах 1798 года, сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому, прокладывая путь к использованию полномочий военного времени для ускорения массовой депортации нелегальных мигрантов. В последний раз этот закон был применен бывшим президентом Франклином Рузвельтом в 1941 году после нападения Японии на Перл-Харбор.

Президент уже высказывался на предмет необходимости применения многовекового закона о высылке нелегальных мигрантов из "вражеских стран", если они считаются угрозой для США. Это шаг позволил бы Белому дому обойти любые длительные иммиграционные судебные разбирательства. Ожидается, что официально это произойдет "к концу этой недели", сообщил один источник, подтвердив сообщение, впервые опубликованное CNN, и будет нацелено на членов жестокой венесуэльской банды Tren de Aragua, которая была внесена в прошлом месяце в список террористических группировок.

Выступая на предвыборном митинге в октябре в Авроре в штате Колорадо, одном из городов, пострадавших от этой группировки, Трамп назвал членов банды "хладнокровными убийцами".

"Я буду ссылаться на Закон об иностранных врагах 1798 года, чтобы нацелиться и ликвидировать каждую преступную сеть, действующую на американской земле", - сказал Трамп на своем митинге.

Однако применение закона может столкнуться с некоторыми препятствиями: юристы утверждают, что закон может быть применен только в военное время и нарушает надлежащую правовую процедуру, сообщает The New York Post. Администрация Трампа уже начала депортировать нелегальных мигрантов обратно в страну их происхождения и арестовала 32 тысяч мигрантов за 50 дней, достигнув максимума койко-мест Таможенной и иммиграционной службы (ICE) по всей стране.

Ранее Трамп заявил, что хочет ввести 10-летний тюремный срок для тех, кто возвращается в США после депортации, и смертную казнь для нелегальных мигрантов, которые убивают американских граждан.