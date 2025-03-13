Финский дайвер установил мировой рекорд в плавании подо льдом

44-летний дайвер из Финляндии Олави Паананен установил мировой рекорд в плавании подо льдом без ласт и гидрокостюма. Об этом сообщает Yle Urheilu.

Отмечается, что это не первый рекорд Паананена, так как он является рекордсменом Финляндии по фридайвингу. Теперь 44-летний мужчина поставил еще один рекорд — он погрузился под лед на глубину 107 метров, не используя ласты и гидрокостюм.

Как рассказал сам Паананен, он готовился к рекорду 7 месяцев. Сначала он сидел в холодных ваннах по 10-15 минут, потом перешел к погружению в открытую воду. При этом сам рекордсмен подчеркивает, что подобные заплывы крайне опасны, и должны осуществляться только с соответствующими мерами безопасности.

Кроме того, одна из первых попыток установить рекорд чуть было не закончилась для Паананена трагично — во время погружения он ударился головой о лед, из-за чего почти потерял сознание. В итоге дайвера пришлось вытаскивать дежурившим спасателям.

«Я заметил, что в холодной воде все по-другому, чем в бассейне. Ты погружаешься в глубокий туман, и способность принимать решения существенно ограничивается», — заявил он.

Впрочем, рекорд был побит — 8 марта Паананен совершил 107-метровое погружение в Сиикаярви. При этом, за погружением наблюдал официальный куратор Книги рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что все закончилось удачно, сам дайвер заявил, что погружение далось ему тяжело. Однако, Паананен все равно остался доволен результатом.