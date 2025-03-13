Лукашенко рекомендовал не рассчитывать на «что-то великое» в урегулировании на Украине

Необходимо не «рассчитывать на что-то великое» в вопросе урегулирования украинского конфликта, а верить фактам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

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«Особо рассчитывать на что-то великое не надо в этой ситуации, надо верить фактам», — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание на «некоторые позитивные тенденции в геополитических раскладах», но они в настоящее время «не стали глобальными трендами».

После переговоров с Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.