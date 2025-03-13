Русский мэр колумбийского города заявил, что его хотят отправить в отставку

Уроженец Саратова Михаил Краснов, который полтора года назад стал мэром города Тунха в Колумбии, заявил, что его хотят отправить в отставку из-за борьбы с коррупцией и «власть имущими». О ситуации он рассказал «Газете.Ru».

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Краснов уточнил, что против него уже подан иск о снятии с должности. В качестве причины отставки там значится его работа на госслужбе до выборов. Однако сам мэр считает, что иски против него связаны с его кампанией по борьбе с коррупцией и «власть имущими».

«Здесь воруют, как воровали когда-то в 90-х. Нет вертикали власти, полный феодализм во власти муниципальной. Я думаю, что в течение полугода будет ясно, останусь или уйду», — добавил Краснов.

Он отметил, что в первой инстанции выиграть дело не удалось.

«Но первая инстанция — это местное, один другого покрывает. У обвинительной стороны документы приняли, а у меня даже не взяли доказательства моей невиновности. Там огромное давление прессы и традиционных политиков. Поэтому очень легко оказывать медийное давление на судебную систему. На этой неделе подаем апелляцию в Верховный суд», — поделился мэр.

Краснов подчеркнул, что в этот раз рассчитывает выиграть.

Напомним, что уроженец Саратова стал мэром города Тунха в сентябре 2023 года, набрав 32% голосов. В Колумбии он живет уже около десяти лет и имеет местное гражданство.