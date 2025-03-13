Украинский дипломат назвал причину возобновления США военной помощи Киеву

США возобновили военную помощь и передачу разведданных Киеву уже через час после окончания встречи сторон в Джидде.

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Причину случившегося назвал пожелавший остаться анонимным украинский дипломат, который раскрыл журналистам на брифинге детали переговоров, которые остались за рамками заявлений двух стран, сообщает «Би-би-си».

«Это была американская позиция. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, после чего американцы сразу возобновили помощь и обмен», — указано в публикации.

Уточняется, что для украинской стороны обмен военнопленными был значимой темой для обсуждения, она настаивала на том, чтобы объявление об этом включили в общее заявление сторон. По словам дипломата, если Россия согласится на 30-дневное перемирие, Украина рассчитывает, что обмен пленными станет более интенсивным.

Украинский дипломат раскрыл судьбу утраченных Киевом территорий после переговоров с США

Ранее дипломат рассказал о судьбе утраченных Киевом территорий. По его словам, Украина признает, что не может вернуть их военным путем, но надеется в дальнейшем сделать это при помощи дипломатии.