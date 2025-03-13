Рютте высмеял Байдена на встрече с Трампом

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, пресс-конференция после протокольной части встречи продлилась почти час.

Рютте после общения с журналистами выразил удивление тем, что Трамп столько времени уделяет СМИ. Он добавил, что Байден завершал брифинги и пресс-конференции намного быстрее.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — отметил Трамп.

Рютте уточнил в шутку, что президент именно сейчас провел больше времени с корреспондентами, чем его предшественник, или в целом, в ходе второго срока.

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После этого Трамп рассмеялся, его веселье поддержали генсек НАТО, участники встречи и журналисты.