Трамп и генсек НАТО Рютте во время встречи посмеялись над Байденом

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме высмеяли предшественника Трампа Джо Байдена.

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Трамп и Рютте после протокольной части встречи отвечали на вопросы журналистов около 50 минут. Для нынешнего хозяина Белого дома такое ежедневное общение со СМИ является привычным, чего не скажешь о Байдене, отмечает РИА Новости.

"Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он (Байден - прим. ред.) за свои четыре года", - сказал Трамп уже в конце мероприятия.

"Прямо сейчас?" - уточнил Рютте, после чего они с Трампом посмеялись.

Ранее Трамп заявил, что при Байдене Владимир Зеленский забирал деньги у Соединенных Штатов как конфеты у ребенка - это было также легко и с тем же самым подходом.