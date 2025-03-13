Венесуэла и США договорились о репатриации мигрантов

Венесуэла достигла соглашения с правительством США по вопросам репатриации мигрантов, сообщил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Венесуэла сообщает, что в рамках плана возвращения на родину она достигла соглашения со специальным посланником Ричардом Гренеллом о репатриации венесуэльских братьев и сестёр в Соединённых Штатах», — указал Родригес на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что правительство Венесуэлы стремится защитить права мигрантов и обеспечить воссоединение семей, которые ощутили негативные последствия уголовных санкций, наложенных на страну и её экономику.

Ранее в США приступили к разработке нового списка стран с запретом на въезд в США. Не исключалось, что в него войдёт Венесуэла.