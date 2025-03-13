Зеленский принялся истерить из-за маневра Путина на переговорах о мире

Президент России Владимир Путин готов отказаться от перемирия.

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Такое решение российского лидера в его недавних заявлениях увидел глава Украины Владимир Зеленский, сообщив об этом в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — сказал украинский лидер.

По его мнению, президент РФ не хочет прямо признаться Вашингтону, что якобы хочет продолжить конфликт, ради чего он «затягивает и делает невозможным нормальные решения».

Зеленский также призвал усилить давление на Россию с помощью санкций, чтобы «принудить» ее к завершению конфликта.

Путин поддержал прекращение боевых действий на Украине

Ранее Путин высказал опасения, что Украина может воспользоваться перемирием на 30 дней для новой принудительной мобилизации. По его словам, нужно решить вопрос контроля действий украинских властей на этот период.