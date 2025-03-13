Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет обогнать Россию по числу ледоколов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в Белом доме. По словам Трампа, в данный момент США планируют заказать производство 48 ледоколов. При этом у России, по данным Трампа, имеется в распоряжении около 40. Он также добавил, что ледоколы нужды США из-за того, что по Арктическому региону проходят важные водные маршруты.

«Мы в процессе заказа 48 ледоколов. <...> У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов», — заявил он.

Ранее Трамп ответил на заявление президента России Владимира Путина о временном перемирии с Украиной.