США в Джидде неожиданно отказались подписывать соглашение по металлам с Киевом

В ходе переговоров в Саудовской Аравии Украина предложила США заключить сделку по минеральным ресурсам, но Вашингтон взял паузу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины. В итоговом заявлении отмечалось, что стороны договорились как можно скорее заключить соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов, чтобы укрепить экономику Украины.

По данным источника, американская сторона не только взяла паузу, но и предложила в дальнейшем подписать сразу более широкое соглашение, минуя промежуточные стадии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил ранее, что вначале стороны планировали подписать рамочное соглашение. Затем стороны намеревались разработать и подписать новый договор, который содержал бы детали сотрудничества Украины и США по полезным ископаемым.

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Напомним, что подписание сделки срывалось несколько раз — Владимир Зеленский отказался подписать соглашение во время визита в Киев министра финансов США Скотта Бессента и во время своей поездки в Мюнхен.

Кроме того, сделка по минералам сорвалась в Вашингтоне, в связи с неудачей переговоров Зеленского и президента США Дональда Трампа.